Lanchonete vira alvo do MP após usar foto de Mia Khalifa

MP investiga possível violação aos direitos de crianças e adolescentes em propaganda instalada em Araranguá (SC)

O MPSC instaurou uma investigação para apurar a instalação de um outdoor de uma lanchonete em Araranguá (SC) que utilizava a imagem associada à ex-atriz pornô Mia Khalifa em uma campanha publicitária. A denúncia aponta possível violação aos direitos de crianças e adolescentes devido ao teor sexual da mensagem, especialmente por a placa estar instalada em uma área próxima a uma escola. Mais de 300 moradores assinaram um abaixo-assinado pedindo a retirada da propaganda.

O MPSC notificou o município, a empresa responsável pelo outdoor e o restaurante para que prestem esclarecimentos, além de encaminhar o caso à Promotoria de Defesa do Consumidor para avaliar possíveis medidas. Nas redes sociais, a lanchonete afirmou que a campanha gerou grande repercussão e o proprietário negou que a mulher da imagem fosse Mia Khalifa, alegando que a expressão retratada representava apenas espanto.