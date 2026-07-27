Futebol feminino: Pantanal inicia semana de preparação para duelo das quartas de final do Brasileirão A3

O Futebol Clube Pantanal iniciou, nessa segunda-feira (27), a última semana de preparação para o confronto diante do Planalto-GO, válido pelas quartas de final do Brasileirão Feminino A3. As brabas recebem as goianas no sábado (1º), às 16h (MS), no Estádio Jacques da Luz. Representando Mato Grosso do Sul em sua primeira participação na competição nacional, o Tricolor Pantaneiro chega entre as oito melhores equipes do torneio e inicia disputa pelo acesso à Série A2 em 2027.

A preparação no CT começou com trabalho de força na academia. No campo, a comissão técnica comandou atividades de aquecimento, seguidas por treinamentos de movimentação ofensiva com bola, dando sequência aos ajustes para o primeiro duelo das quartas. O foco foi recuperar o grupo da intensidade aplicada durante a intertemporada. “Recuperamos as atletas para que possamos intensificar novamente os treinos ao longo da semana, além de trabalhar a estratégia dos movimentos que vamos executar na partida”, explica o técnico Juninho Morais.

A entrada para o confronto será gratuita, e os torcedores também poderão acompanhar o duelo ao vivo pela transmissão oficial da CBF.