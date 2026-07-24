LeBron abre mão de milhões para jogar nos 76ers

Astro reduz salário em busca de mais um título

LeBron James surpreendeu o mundo da NBA ao aceitar uma redução de cerca de 92,6% no salário para defender o Philadelphia 76ers nas próximas duas temporadas. Aos 41 anos, o astro deixou de receber mais de US$ 52 milhões por temporada nos Lakers para assinar um contrato próximo ao valor mínimo destinado a veteranos, abrindo mão de mais de US$ 48 milhões anuais. A decisão foi motivada pelo desejo de conquistar mais um título da liga, já que a situação financeira dos 76ers impedia a oferta de um vínculo mais lucrativo.

O contrato prevê salários de US$ 3,8 milhões em 2026-27 e US$ 4 milhões em 2027-28, com opção de renovação ao jogador. LeBron afirmou que sua motivação não é financeira, mas a oportunidade de competir em alto nível e lutar por outro campeonato. O sacrifício salarial também permitiu que a franquia mantivesse um elenco competitivo liderado por Joel Embiid, Tyrese Maxey e Jaylen Brown, fortalecendo a candidatura dos 76ers ao título da NBA.