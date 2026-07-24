Homem baleado desaparece após recusar socorro no Nova Lima

Polícia e testemunhas apresentam versões diferentes sobre o caso

Um homem conhecido como Vandu foi visto com um ferimento na região da barriga, possivelmente provocado por disparo de arma de fogo, na manhã desta sexta-feira (24), no bairro Nova Lima, em Campo Grande. Segundo testemunhas, ele caminhou por diversas ruas deixando rastros de sangue antes de desaparecer. A vítima entrou em um estabelecimento comercial e pediu que a Polícia Militar fosse acionada, afirmando que não queria atendimento do Corpo de Bombeiros, mas desejava relatar o ocorrido aos policiais.

Antes da chegada da equipe, no entanto, deixou o local e seguiu caminhando. Uma ambulância chegou a ser acionada, porém, conforme moradores, Vandu recusou o socorro médico e desapareceu. A Polícia Militar informou que o homem é conhecido na região por viver em situação de vulnerabilidade, enquanto moradores afirmam que ele trabalha com fretes e passou a apresentar mudanças de comportamento nos últimos anos.

O caso segue cercado por versões divergentes, e o paradeiro da vítima ainda é desconhecido.