Rankings destacam os melhores do 1º turno do Brasileirão

Eficiência ofensiva, assistências, posse de bola e minutagem marcam o balanço do primeiro turno

O primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2026 terminou com rankings que destacam os principais nomes e equipes da competição. Entre os jogadores, Andreas Pereira, do Palmeiras, lidera em assistências, enquanto Pedro, do Flamengo, é o artilheiro mais eficiente, com média de um gol a cada 125 minutos em campo. Na defesa, João Victor, do Mirassol, aparece como o atleta com mais bloqueios de finalizações, e Robert Renan, do Vasco, lidera entre os jogadores de linha com maior minutagem.

Entre os goleiros, Santos, do Athletico-PR, é quem mais permaneceu em campo. No desempenho coletivo, o Fluminense tem a maior média de posse de bola, enquanto o Flamengo se destaca como o ataque mais eficiente, precisando de apenas sete finalizações para marcar um gol. Os números reforçam o equilíbrio da competição e evidenciam o protagonismo de atletas e clubes que chegaram ao fim da primeira metade da Série A em alta.