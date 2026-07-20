Reino Unido mantém compra de carne brasileira após restrição da UE

Carne do Brasil segue no mercado britânico mesmo fora da lista europeia

Milton
Publicado por Milton
Foto: Frigorífico Astra/Divulgação

Irlanda do Norte será exceção e aplicará a proibição definida pela União Europeia

O Reino Unido informou que manterá as importações de carne brasileira, mesmo após a União Europeia retirar o Brasil da lista de fornecedores autorizados a partir de setembro. A decisão ocorre porque o país realizará uma avaliação própria sobre o sistema brasileiro de controle do uso de antimicrobianos na cadeia de proteínas.

Segundo a Associação Internacional do Comércio de Carnes, não haverá bloqueio imediato às compras britânicas, mas a continuidade dependerá da análise sobre a capacidade de garantir rastreabilidade de antibióticos em carnes bovinas e de aves. A Irlanda do Norte será a única exceção, seguindo a restrição adotada pelo bloco europeu.

O novo protocolo brasileiro entrou em vigor em julho e estabelece regras para exportações de carnes, ovos, mel, pescado e outros produtos de origem animal. Caso o Reino Unido considere que as medidas não oferecem segurança suficiente, as importações poderão ser suspensas futuramente.

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