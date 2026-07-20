Nioaque celebra 136 anos de emancipação com obras de recapeamento em vias estratégicas da cidade

Enquanto Nioaque comemora seus 136 anos de emancipação política, as obras de infraestrutura continuam avançando no município. Mesmo durante o feriado, equipes mantiveram os trabalhos de recapeamento asfáltico em importantes corredores urbanos, dando sequência ao cronograma de recuperação da malha viária.
Coordenadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Infraestrutura, Turismo, Cultura e Cidade (SEMDITEC), as intervenções contemplam a Avenida Prefeito Souza Rangel, no trecho entre a Avenida General Klinger e a Rua Joaquim Murtinho, e a Rua Guia Lopes, entre a Avenida Visconde de Taunay e a Rua Alexandre Daruj.
As obras representam um investimento total de R$ 1,7 milhão. Desse montante, R$ 500 mil são provenientes de emenda da bancada federal, viabilizada pelo senador Nelsinho Trad, enquanto a maior parcela, de R$ 1,2 milhão, corresponde a recursos próprios da Prefeitura de Nioaque.
Para quem utiliza diariamente as vias, as mudanças já são percebidas: “Antes era difícil, tinha muitos buracos e poeira. Agora ficou muito melhor, mais seguro e dá até gosto de ver a rua assim. A gente se sente valorizado”, comenta a empreendedora Aida Veríssimo, moradora da região.
O comerciante Wellington Henrique, que trabalha na Avenida Prefeito Souza Rangel, também destaca os reflexos da obra para quem vive o dia a dia da avenida: “Mudou bastante. Antes era complicado até para os clientes estacionarem por causa dos buracos e da poeira. Agora a rua ficou melhor para quem trabalha, para quem mora e para quem passa por aqui.”
Segundo o secretário municipal César Augusto, o cronograma foi definido a partir de critérios técnicos, priorizando trechos com maior desgaste e fluxo de veículos: “Estamos executando uma obra planejada para oferecer mais durabilidade ao pavimento e melhores condições de mobilidade para a população. O objetivo é recuperar vias importantes e dar continuidade aos investimentos em infraestrutura urbana.”
Para o prefeito André Guimarães, celebrar o aniversário da cidade com obras em andamento simboliza o compromisso da gestão com melhorias permanentes para a população: “É uma satisfação comemorar mais um aniversário de Nioaque vendo a cidade continuar avançando. Cada obra representa mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para quem vive aqui. Seguimos trabalhando para ampliar esses investimentos e atender outras regiões do município.”
Novas frentes de recapeamento já estão previstas dentro do planejamento da administração municipal, dando continuidade ao processo de recuperação da malha viária e à melhoria da infraestrutura urbana de Nioaque.