Coronel David avalia candidatura a deputado federal e movimenta cenário político em MS

Nome de Coronel David ganha força para eleição federal de 2026

O deputado estadual Coronel David (PL) passou a ser cotado para disputar uma vaga de deputado federal nas eleições de 2026, movimento que pode alterar o cenário político de Mato Grosso do Sul. A possível candidatura é vista como um reforço para a chapa do partido, com expectativa de ampliar o número de eleitos pela legenda.

Em segundo mandato na Assembleia Legislativa, Coronel David tem consolidado sua atuação em pautas ligadas à segurança pública e representa uma das principais lideranças do PL no Estado. A eventual mudança de disputa estadual para federal pode redistribuir votos entre os candidatos da direita.

Nos bastidores, a avaliação é de que a presença do parlamentar na chapa pode aumentar a competitividade do partido, que atualmente trabalha com projeções de eleger representantes e conquistar uma vaga adicional na Câmara dos Deputados.

Com forte presença nas redes sociais e atuação política em diferentes regiões de MS, Coronel David aparece como um nome competitivo para a disputa, gerando preocupação entre concorrentes que já planejavam a corrida eleitoral. A decisão final dependerá das articulações partidárias e das definições para o pleito de 2026.