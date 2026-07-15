Novo programa liga agricultura familiar ao combate à fome

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Foi publicada na edição extra do Diogrande desta terça-feira (14), o Plano de Aquisição de Alimentos (PAA Municipal), que atenderá a população em situação de vulnerabilidade através da compra de mantimentos produzidos pela agricultura familiar de Campo Grande e região.

O plano tem como principais finalidades promover o acesso à alimentação em quantidade, qualidade e regularidade a pessoas que vivem em situação de insegurança alimentar e nutricional, além de fomentar a comercialização e produção agrícola familiar.

“É um passo importante que damos hoje, beneficiando diferentes setores da comunidade e, principalmente, garantindo o sustento financeiro e alimentação adequada a uma parcela da população local”, comenta a prefeita Adriane Lopes.

A aquisição dos alimentos será feita através de compra com doação simultânea, ou seja, todo e qualquer insumo adquirido já terá destino certo. “Essa modalidade de compra está alinhada com as boas práticas nacionais, assim, a produção adquirida é destinada imediatamente aos beneficiários consumidores”, completa a prefeita.

Os alimentos serão destinados a famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional, ao abastecimento socioassistencial, aos programas e ações de segurança alimentar, cozinhas solidárias e, em caso de emergência ou calamidade pública, para atendimento de suplementação alimentar.

Para além dos beneficiários consumidores, o programa também irá atingir aos produtores familiares e cooperativas, que terão a garantia da comercialização de suas produções.

“O plano também passa a ser mais um fomento à agricultura familiar, uma vez que é dada a prioridade produção sustentável e adotada a prática de geração de renda dentro do meio rural, através da utilização de valores praticados no comércio local”, conclui o secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Júnior.

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BOCA AGRONEGÓCIO

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