Mulher é encontrada decapitada na região de fronteira

Vítima era moradora de Antônio João e corpo foi localizado na fronteira

Milton
Publicado por Milton

Polícia do Paraguai apura autoria, motivação e possível ligação com outros crimes semelhantes

A Polícia Nacional do Paraguai investiga o assassinato de uma mulher encontrada morta na tarde de terça-feira (14), em uma estrada rural do bairro Portera Ortiz, em Pedro Juan Caballero, cidade vizinha a Ponta Porã (MS). A vítima foi identificada pela família como Miriam Moraes Cardoso, de 29 anos, moradora de Antônio João (MS).

Segundo as autoridades, ela apresentava sinais de extrema violência, com ferimentos graves na região do pescoço, além de mãos e pés amarrados, agressões no rosto e um pano na boca. Ao lado do corpo foi encontrado um bilhete com mensagem de advertência, o que reforça uma das linhas investigativas da polícia.

Peritos e a promotoria estiveram no local para os levantamentos iniciais e o caso segue sob investigação para esclarecer a autoria, a motivação do crime e uma possível relação com outros homicídios registrados na região de fronteira.

FOTO: URUNDEY
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POLÍCIA

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