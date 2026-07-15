Dia do Pecuarista destaca importância do produtor para o Brasil

O Jornal Boca do Povo News parabeniza todos os pecuaristas brasileiros pela dedicação, pelo trabalho no campo e pela contribuição para o fortalecimento do agronegócio nacional

Milton
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Foto: Divulgação

Pecuária nacional amplia eficiência com inovação e manejo sustentável

No dia 15 de julho é celebrado o Dia Nacional do Pecuarista, data que reconhece o trabalho dos produtores responsáveis pelo desenvolvimento de uma das principais atividades econômicas do Brasil. A pecuária brasileira tem papel de destaque no mercado mundial de carnes e representa cerca de 8,5% do PIB nacional, com avanços constantes em qualidade e produtividade.

Nos últimos anos, o setor passou por importantes transformações com melhorias na genética dos animais, nutrição, manejo, tecnologia e gestão das propriedades. A parceria entre pecuaristas, médicos veterinários e zootecnistas tem contribuído para uma produção mais eficiente, sustentável e com maior segurança alimentar.

Mesmo com a redução das áreas de pastagem, o rebanho bovino brasileiro cresceu e alcançou uma das maiores marcas do mundo, impulsionado pelo uso de tecnologias, aplicativos de gestão e técnicas modernas de produção.

O Jornal Boca do Povo News parabeniza todos os pecuaristas brasileiros pela dedicação, pelo trabalho no campo e pela contribuição para o fortalecimento do agronegócio nacional.

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