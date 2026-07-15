PM apreende caminhão com contrabando no Jardim Alves Pereira

PM encontra perfumes, eletrônicos e roupas contrabandeadas em veículo com compartimento oculto

Equipe da Força Tática do 10º Batalhão da Polícia Militar apreendeu, na manhã desta terça-feira (14), um caminhão com fundo falso carregado com 142 fardos de mercadorias estrangeiras contrabandeadas no bairro Alves Pereira, em Campo Grande. A ação ocorreu durante apoio ao cumprimento de um mandado judicial de busca e apreensão.

Os policiais foram acionados para auxiliar uma oficial de justiça na localização de um veículo, mas durante a ocorrência um caminhão-baú chamou a atenção pelo comportamento suspeito do condutor. Durante a vistoria, foi encontrado um compartimento oculto por placas de madeira, onde estavam escondidos diversos produtos sem documentação fiscal.

A carga apreendida continha roupas, perfumes, armações de óculos, cigarros eletrônicos, maquiagens, essências para narguilé, suplementos e outros produtos importados ilegalmente. O motorista não apresentou notas fiscais e foi conduzido à Depac Cepol, onde o caso foi registrado como contrabando e descaminho.

A mercadoria foi lacrada e encaminhada à Receita Federal, responsável pelos procedimentos legais. A Polícia Militar informou que a ação contou com apoio de equipes especializadas e do cão de faro K9, que realizou buscas no veículo.