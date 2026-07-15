Marcos Pollon destina R$ 4 milhões para São Gabriel do Oeste

Emendas de Pollon garantem investimentos em saúde e infraestrutura no município

O deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) destinou R$ 4 milhões em emendas parlamentares para São Gabriel do Oeste, com recursos voltados para saúde pública, desenvolvimento rural, infraestrutura municipal e políticas de bem-estar animal. O investimento contempla mais de R$ 1,5 milhão para fortalecer a rede municipal de saúde, incluindo custeio da atenção básica, melhorias estruturais e apoio à média e alta complexidade.

O município também recebeu R$ 550 mil para aquisição de máquinas agrícolas, como trator, distribuidor de calcário, plantadeira e grade aradora, beneficiando produtores rurais e incentivando a produção local. As emendas ainda incluem recursos para construção de abrigo municipal de animais e apoio à Casa Azul V.I.D.A., entidade que atende famílias atípicas.

O parlamentar informou que já destinou recursos para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, ultrapassando R$ 115 milhões em emendas individuais.



