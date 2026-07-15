Homem é encontrado morto em antiga estrutura ferroviária

Suspeita inicial aponta hipotermia após madrugada de frio intenso

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Vítima não apresentava sinais de violência e caso segue sob investigação da Polícia Civil

Um homem em situação de rua foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (14) dentro da antiga rotunda ferroviária, localizada no fim da Rua 14 de Julho, na região central de Campo Grande. A principal suspeita é de que a vítima tenha morrido em decorrência de hipotermia, após a madrugada registrar temperaturas baixas na Capital. O corpo foi localizado por uma pessoa que passava pelo local, que acionou funcionários de um comércio próximo para pedir ajuda.

Os Bombeiros esteve na ocorrência e confirmou o óbito ainda no local, enquanto a Polícia Militar isolou a área para os procedimentos de praxe. Conforme informações iniciais, o homem estava vestido, mas não possuía cobertores ou agasalhos capazes de protegê-lo do frio intenso. O exame preliminar não identificou marcas aparentes de violência ou indícios de crime. A Polícia Científica realizou a perícia técnica e encaminhou o corpo para exame necroscópico, que deverá confirmar oficialmente a causa da morte.

O caso permanece sob investigação da Polícia Civil, que aguarda a conclusão dos laudos para esclarecer as circunstâncias do óbito.

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