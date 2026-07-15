Homem rouba sorvetes com facão em sorveteria no Nova Lima

Ladrão usa facão para levar quatro potes de sorvete em comércio

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante após roubar quatro potes de sorvete e ameaçar uma atendente com um facão em uma sorveteria no bairro Nova Lima, em Campo Grande. A ocorrência foi registrada na tarde desta terça-feira (14), após a equipe da Força Tática da 11ª CIPM ser acionada para atender a denúncia.

O larápio entrou na soverteria, retirou os produtos do freezer e tentou sair sem pagar. Ao ser questionado pela funcionária, ele sacou um facão e feito ameaças para conseguir fugir com os sorvetes. A sorveteria possuía câmeras de segurança, e as imagens foram analisadas pela Polícia Militar, que identificou o suspeito, já conhecido por ocorrências semelhantes na região.

A vítima reconheceu o criminoso após ter acesso à fotografia apresentada pelos policiais. Durante buscas pelo bairro Nova Lima, o suspeito foi localizado na Rua Cláudio Manoel da Costa. Ele negou envolvimento no crime, mas recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.