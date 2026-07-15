Homem rouba sorvetes com facão em sorveteria no Nova Lima

Câmeras de segurança ajudaram na identificação do homem, segundo a polícia.

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Ladrão usa facão para levar quatro potes de sorvete em comércio

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante após roubar quatro potes de sorvete e ameaçar uma atendente com um facão em uma sorveteria no bairro Nova Lima, em Campo Grande. A ocorrência foi registrada na tarde desta terça-feira (14), após a equipe da Força Tática da 11ª CIPM ser acionada para atender a denúncia.

O larápio entrou na soverteria, retirou os produtos do freezer e tentou sair sem pagar. Ao ser questionado pela funcionária, ele sacou um facão e feito ameaças para conseguir fugir com os sorvetes. A sorveteria possuía câmeras de segurança, e as imagens foram analisadas pela Polícia Militar, que identificou o suspeito, já conhecido por ocorrências semelhantes na região.

A vítima reconheceu o criminoso após ter acesso à fotografia apresentada pelos policiais. Durante buscas pelo bairro Nova Lima, o suspeito foi localizado na Rua Cláudio Manoel da Costa. Ele negou envolvimento no crime, mas recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.

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