Anvisa libera remédio contra doença de Chagas infantil

Brasil registra medicamento indicado para combater doença de Chagas em menores de 18 anos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro do medicamento Lampit® (nifurtimox), indicado para o tratamento da doença de Chagas em pacientes pediátricos de 0 a 17 anos. O produto também poderá ser utilizado por recém-nascidos com peso mínimo de 2,5 quilos.

A doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e é considerada uma enfermidade negligenciada, com maior impacto em populações vulneráveis. Sem tratamento, a infecção pode evoluir silenciosamente e provocar problemas cardíacos e digestivos graves.

O Lampit® atua como antiparasitário, produzindo substâncias que prejudicam o parasita e ajudam na eliminação do organismo. A aprovação representa uma nova alternativa para o cuidado de crianças e adolescentes afetados pela doença no Brasil.