Gianni Nogueira fortalece pré-candidatura à Assembleia com apoio do PL

Bolsonaro e lideranças do partido respaldam nome para a Grande Dourados

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Lideranças destacam união partidária e fortalecimento da direita para as eleições de 2026

A vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira (PL), consolidou sua pré-candidatura a deputada estadual após receber o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro, do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e do presidente estadual da sigla, Reinaldo Azambuja. A decisão de desistir da pré-candidatura ao Senado para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa foi apresentada como um gesto de unidade partidária.

Durante o evento, as lideranças ressaltaram que a mudança fortalece a estratégia do partido em Mato Grosso do Sul para as eleições de 2026. Gianni afirmou que colocou o projeto coletivo acima dos interesses pessoais e destacou compromisso com a Grande Dourados. Segundo ela, a prioridade será defender pautas ligadas às famílias, ao agronegócio, à segurança pública e à proteção de mulheres e crianças.

O lançamento da pré-candidatura reuniu mais de 1.400 apoiadores e lideranças políticas da região, consolidando seu nome como uma das principais apostas do Partido Liberal no Estado.

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POLÍTICA

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