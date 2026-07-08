Boeing 737 é localizado no Mar da Arábia após sumiço durante voo de carga

Aeronave cargueira apresentou perda de altitude e mudança brusca de direção antes de desaparecer

O Paquistão localizou nesta quarta-feira (8) os destroços de um Boeing 737 de carga que desapareceu no Mar da Arábia durante um voo entre Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, e Karachi. Cinco tripulantes estavam a bordo e seguem desaparecidos, enquanto equipes de resgate continuam as buscas na região próxima à cidade de Ormara.

A aeronave, operada pela companhia K2 Airways, apresentou uma descida rápida e uma mudança brusca de direção antes da perda de contato. Segundo autoridades paquistanesas, a tripulação havia relatado problemas no sistema de navegação pouco antes do desaparecimento.

A Marinha e órgãos de resgate marítimo identificaram os destroços após cerca de 12 horas de buscas, com apoio de navios militares, embarcações comerciais e aeronaves. Dados de rastreamento indicaram uma perda repentina de altitude antes da queda.

O avião fabricado em 1999 havia sido convertido para transporte de carga em 2012. O acidente reacende debates sobre a segurança aérea no Paquistão, país que já registrou outros acidentes graves envolvendo aeronaves comerciais.