Piloto suicida salta de avião na Argentina

Aluna mantém controle da aeronave e pousa em segurança na Argentina

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Caso ocorreu durante treinamento aéreo na província de Córdoba

Um instrutor de voo de 42 anos morreu após abrir a porta de uma aeronave e se lançar em pleno voo na província de Córdoba, na Argentina. Antes do salto, Leandro Bertazzo teria dito à aluna de 22 anos que ela sabia o que precisava fazer e deveria seguir em frente. O episódio ocorreu durante um voo de instrução a bordo de um Cessna C-150, a cerca de 250 metros de altitude. Após o choque inicial, a jovem acionou a equipe de solo e recebeu orientações para conduzir a aeronave até o pouso, realizado sem incidentes.

Apesar de possuir brevê, ela tinha poucas horas de experiência e participava de uma sessão de treinamento. O corpo do instrutor foi encontrado em uma área rural da cidade de Toledo. Segundo a direção da escola Flying Parrot Córdoba, Bertazzo havia procurado atendimento psiquiátrico, mas não informou a situação à empresa. Colegas relataram que ele não apresentou comportamento que despertasse suspeitas no dia do ocorrido.

O caso está sob investigação da Justiça Federal de Córdoba para esclarecer as circunstâncias da tragédia.

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