Sejuv abre inscrições para cursinho pré-vestibular gratuito

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Campo Grande abre, nesta sexta-feira (10), as inscrições para o Programa Aprova Juv, cursinho pré-vestibular gratuito voltado a estudantes do 3º ano do ensino médio da rede pública e bolsistas de escolas particulares.

Ao todo, serão ofertadas 300 vagas para jovens de 15 a 19 anos. As inscrições serão realizadas por meio de um link que será disponibilizado pela Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv).

As vagas serão distribuídas em duas etapas: a primeira começa nesta sexta-feira (10) e as vagas remanescentes serão abertas na próxima terça-feira (14).

As aulas acontecem aos sábados, entre os dias 25 de julho e 5 de dezembro, totalizando 20 semanas de preparação para o vestibular. O cronograma foi planejado para não interferir na rotina escolar e de trabalho dos estudantes.

Serão formadas três turmas: uma no período da manhã, na sede da Sejuv, e duas à tarde, sendo uma na Sejuv e outra no campus da UFMS. A iniciativa busca ampliar o acesso dos jovens à preparação para o ingresso no ensino superior.

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