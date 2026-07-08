Homem é executado a tiros dentro de carro na fronteira

Ataque armado próximo ao Hemocentro deixa vítima morta

Milton
Publicado por Milton

Polícia investiga homicídio após homem ser morto a tiros em veículo

Um homem ainda não identificado foi executado a tiros na tarde desta quarta-feira (8), na Rua Sete de Setembro, em Ponta Porã, cidade sul-mato-grossense na fronteira com o Paraguai. A vítima estava dentro de um Fiat Siena quando foi surpreendida por criminosos que chegaram em outro veículo e efetuaram diversos disparos.

Segundo informações iniciais, os autores emparelharam os carros e atiraram contra o homem à queima-roupa. O ataque aconteceu próximo ao Hemocentro e causou momentos de tensão entre moradores, comerciantes e pessoas que estavam na região no momento do crime.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Criminal foram acionadas para isolar o local e realizar os levantamentos necessários. Cápsulas foram recolhidas e exames devem auxiliar na investigação da dinâmica do homicídio.

O corpo foi encaminhado para identificação oficial no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL). A Polícia Civil segue investigando a identidade da vítima, a autoria dos disparos e a possível motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

Fotos: Divulgação

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