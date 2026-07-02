As Dez Mais

Milton
Publicado por Milton

Quinta, 2 de julho de 2026.

HOJE É DIA MUNDIAL DA UFOLOGIA

Hoje tem Country Beat nos 169 anos de Paranaíba.

Manchetes do ‘Correio do Estado’:

-PCC mata policial militar em MS e forças de segurança reagem…

-Cresce eleitorado não alinhado à Lula e Bolsonaro no Estado…

-Tereza e Damares ignoram evento de Flávio Bolsonaro com as mulheres…

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“Ser odiado por idiota é o preço que você paga por não ser um deles”

Em nome de BDM o seu dinheiro digital e Boca do Povo: a revista semanal que todo mundo lê!

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Cidade de luto. Faleceu de queda acidental o empresário Waldeny Barboza, de 63 anos, fundador do famoso Rancho do Barba. Será sepultado hoje.

2ª)

Sentaram ‘chumbo grosso’ no ‘lombo’ do bandido que matou covardemente o PM Marcelo Pimenta, de 32 anos em Corumbá…

3ª)

Alcides Bernal foi internado na Santa Casa. Colocou 6 ‘stents’. Operação simples, onde o ‘risco’ é ele abrir o pé no mundo…

4ª)

A delegada Ana Cláudia Medina, ex-titular da DRACCO, recebeu ‘Menção Honrosa’ da Assembleia Legislativa pelos bons serviços prestados à sociedade sul-mato-grossense. Parabéns!

5ª)

Quinze bandidos tentaram assaltar um ‘carro-forte’ no Paraguai, a 130 kms da fronteira. A blindagem resistiu a tiros de grossos calibres. Não levaram nada.

6ª)

A vereadora Isa Jane Marcondes (Republicanos) de Dourados, protocolou ontem denúncia contra o vereador Éderson Márcio “Pudim” Ramos (PSDB), por tê-la chamado de ‘homem’…

7ª)

Passarinho me contou que apareceu uma ‘terceira filha’ de ex-deputado já falecido. Embora ela não conste das notícias como herdeira, ela já se habilitou no processo de inventário…

8ª)

O TJMS confirmou por unanimidade a derrubada da ‘medida protetiva’ para a prefeita Adriane Lopes contra o influenciador Bruno Ortiz. A relatora opinou que a prefeita possui segurança reforçada por conta da função que exerce…

9ª)

Waldemar da Costa Neto ‘rasgou’ a carta de Jair Bolsonaro nomeando com seu candidato a senador no MS Marcos Pollon.  Contar foi declarado o candidato do PL ao senado e assim acabou a polêmica. Como dizia a Tia Laura: “Acabou a história e morreu a vitória”.

10ª)

Desfeita a composição da Mesa-Diretora da Câmara de Aquidauana. Vereadores Genival Montana e Ana Saravy -1º e 2º secretários entregaram os cargos por ‘não concordar’ da forma que o presidente Everton Romero vem administrando a edilidade.

Chicotadas do dia!

Há dias passarinhos estão contando sobre um ‘plano’ para libertar Bernal. Ele se submeteria a colocação de ‘stents’ e ganharia ‘prisão domiciliar’. Depois, dormiria e não amanheceria. Ele ‘tem’ negócios do outro lado da fronteira, onde também é cidadão. A notícia é meio fantasiosa, mas onde há fumaça há fogo. Resta saber se: as ‘cantilenas’ do manhoso réu, comoveria o “bondoso” coração do juiz da causa. Bernal continua merecendo da sociedade sul-mato-grossense as nossas ‘duplas e triplas’ chicotadas do dia.

Aniversariantes:

Dr. André Puccinelli; Vicente Teles; Daniele Fim; Dr. Radi Jafar; Zoroastro Coutinho Neto; Stéfano Fachin; Walfrido Rodrigues; Naiara Nogueira; Luiz Serafim Dias; Leonardo Chaves Jallad; Ineida keiko Simabuco e Mônica Leite Bucker.

Carnêt Social: a página elegante da cidade.

Cláudia Fiorim: diretora do Insted; Luana Ruiz: advogada e pré-candidata a deputada federal; Ulisses Rocha: secretário de governo da Prefeitura de Campo Grande; Urandir Fernandes: da Dákila Pesquisas e nosso querido casal Fr4ancisca e Petruccio: da Escola Alceu Viana.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuiiii.   

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