Criminoso morre e arsenal de guerra é apreendido após morte de PM em Corumbá

Forças de segurança cercam fronteira após ataque que matou policial do Getam

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Ação conjunta mobiliza forças estaduais, federais e apoio boliviano

Um criminoso morreu e duas pessoas foram presas durante uma grande operação policial deflagrada em Corumbá, após a morte do policial militar Marcelo Pimenta, do Getam do 6º BPM, atingido por disparo possivelmente de fuzil durante tentativa de abordagem na noite de terça-feira (30). As forças de segurança iniciaram uma ampla busca na região urbana e na fronteira com a Bolívia logo após o crime. A ação mobilizou diferentes unidades especializadas, incluindo Bope, Choque, DOF, TOR e apoio aéreo da Polícia Militar.

Durante as diligências, os agentes localizaram suspeitos e iniciaram confrontos que resultaram na prisão de um casal e na morte de um dos envolvidos após reagir à abordagem. No local, foram apreendidos dois fuzis, duas pistolas, um revólver e grande quantidade de munições, configurando um arsenal de alto poder de fogo. O veículo usado na ação criminosa também foi apreendido pelas equipes. Horas depois, criminosos divulgaram vídeo nas redes sociais exibindo um fuzil calibre 5.56 e fazendo ameaças a grupos rivais na região de fronteira.

A polícia investiga a ligação dos suspeitos com organizações criminosas que atuam na área entre Brasil e Bolívia. A operação segue em andamento com reforço de inteligência e cooperação internacional para identificar outros envolvidos. O caso reforça o estado de alerta das forças de segurança na região pantaneira após o ataque que vitimou o policial.

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