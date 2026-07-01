As Dez Mais

Quarta, 1º de julho de 2026.

Hoje é o Dia Mundial do Riso!

Começa em Paranaíba tem festa com João Bosco & Vinícius.

Manchetes do ‘Correio do Estado’:

-Empresa da máfia do tapa-buraco troca de nome…

MS reduz feminicídios em 30%. Delegado-geral atribui queda a novos protocolos…

-Michele Bolsonaro deixa comando do PL Mulher, após briga com Flávio…

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Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“O diabo não estaria te atacando com tanta força se não houvesse algo valioso dentro de você. Lembre-se: Ladrões não roubam casas vazias!”.

Em nome de BDM o seu dinheiro digital e Boca do Povo a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Campo Grande amanheceu com sol, temperatura agradável e em elevação, mas… fique velhaco: vem frio de rachar pela frente. Dizem que ‘pra’ domingo tem mais ‘pauleira’…

2ª)

Passarinho me contou que certa “candidata” que ataca todo mundo foi gravada pedindo grana pra campanha. Prometem explodir o caso no auge da campanha. E, nós daqui… só de binóculos e pincinêz…

3ª)

A Petrobras que tinha marcado aumento de 22% em agosto para o gás natural, mexeu os ‘pauzinhos’ e o aumento ficou reduzido em 6% pelo novo sistema…

4ª)

Afinal: a ex-deputada Grazielle Machado morreu do quê?… Foi de ‘choque anafilático’ ou salmonela?…; Ela comeu ou não camarão?… Se sim, onde o crustáceo foi adquirido?

5ª)

Amanhã (quinta-feira) o pagamento dos servidores públicos estaduais de Mato Grosso do Sul já estará na conta de mais de 86 mil servidores…

6ª)

Dia 7 – quinto dia útil- a prefeita Adriane Lopes vai liberar o pagamento dos servidores municipais referente ao mês de junho. Pagando em dia. Merece aplausos…

7ª)

Deputado Zé Teixeira, durante entrevista ao programa ‘Boca do Povo’ respondeu uma pergunta daquelas da série: “Pula essa!”. Perguntado quem será o 2º voto para o Senado ele arrematou de “bate-pronto”: Nelsinho Trad.

8ª)

Pior é que Nelsinho é tão desajeitado e tão mal assessorado que, qualquer um na sua condição já teria espalhado isso por todo o Estado. O senador continua ‘se’ fazendo de morto. Quem sabe pra ganhar ‘sapato novo’.

9ª)

Michele Bolsonaro, aconselhada por Waldemar da Costa Neto, deixou a presidência do PL Mulher para se dedicar inteiramente ao marido. A crise entre ela e Flávio Bolsonaro desaguou nisso. Isso foi mal para a candidatura do seu enteado à Presidência da República…

10ª)

O Plano Safra reduziu os juros e incentivou práticas sustentáveis. Em compensação “cortou” recursos para o custeio. É sempre assim: quando reduzem uma coisa aumentam outra e nossa agricultura continua na gangorra entre a cruz e a caldeirinha.

Chicotadas do dia!

Em Corumbá bandidos ‘meteram o aço’ num soldado da PM. A resposta da Corporação foi rápida. Localizaram os bandidos na Bolívia e com a polícia de lá “meteram o aço na bandidagem”. Um acabou morto e o outro ferido. O PM foi vingado pelos colegas. A violência nas fronteiras precisa de respostas rápidas como essa. Aos que desrespeitam a lei e querem enfrentá-la, as nossas duplas e triplas chicotadas do dia!.

Aniversariantes:

Dr. Carlos Eduardo Contar; Karina Abussafi de Lima; Geraldo Balan; Ricardo Chimzarian; Ronaldo José Rosa; Ricardo Barbosa; Maria do Carmo Nunes Rondon; Edna Alves Mota; Celito Espíndola; Dr. Hiroshi Sakihama e Dr. Nilo Peçanha Coelho.

Carnêt Social: a página elegante da cidade.

Jefferson Gonçalves: assessor de comunicação do deputado Gerson Claro; Shirley Pessoa: nova presidente da Casa da Amizade do Rotary; Íris Moreira: fundadora da Associação ‘Renasce uma Nova Esperança’; Miltinho Insuela: pecuarista; Fabiano Reis: presidente do Sindijus que estará hoje no ‘Podtudo MS’.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuui