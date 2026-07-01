Mara Caseiro pede recuperação urgente de trecho da MS-473

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Em caráter emergencial, a deputada estadual Mara Caseiro solicitou ao secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, e ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (AGESUL), Gil Márcio Franco, a realização de operação tapa-buracos na Rodovia MS-473, no trecho que parte da BR-376, no município de Nova Andradina, até o município de Taquarussu.

A parlamentar também pediu que, após a execução das medidas emergenciais, o trecho seja incluído no planejamento estadual de obras de infraestrutura viária para futura elaboração de projeto e execução de recapeamento asfáltico.

Segundo Mara Caseiro, a solicitação atende reivindicações apresentadas por moradores da região, produtores rurais, transportadores e demais usuários da rodovia, que enfrentam dificuldades diárias devido às condições precárias da pista. “A situação da MS-473 preocupa muito os moradores e todos que dependem diariamente dessa rodovia. Estamos falando de uma via importante para o deslocamento da população, para o transporte escolar e para o escoamento da produção agropecuária da região”, destacou Mara Caseiro.

De acordo com os relatos recebidos pela deputada, o trecho apresenta desgaste acentuado do pavimento, com buracos, fissuras e outras irregularidades que comprometem a trafegabilidade e aumentam os riscos de acidentes. “Por isso, solicitamos uma ação emergencial para recuperar as condições mínimas de segurança da rodovia, reduzindo os riscos de acidentes e garantindo melhores condições de tráfego para quem utiliza esse trecho”, afirmou.

Além da operação tapa-buracos, Mara defendeu a necessidade de uma solução definitiva para o problema, por meio da inclusão do trecho no cronograma estadual de obras de infraestrutura. “Sabemos que apenas as manutenções pontuais já não são suficientes. O desgaste da camada asfáltica demonstra a necessidade de um recapeamento completo, garantindo mais durabilidade, segurança e melhores condições para o transporte de pessoas e mercadorias”, pontuou.

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