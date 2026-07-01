 Sessão solene celebra chegada de Ana Carolina Ali Garcia ao Tribunal Pleno do TJMS

Das mãos dos dois filhos, Ana Carolina Ali Garcia recebeu a toga da magistratura na sessão solene que marcou sua apresentação no cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, realizada no Tribunal Pleno na tarde desta terça-feira, 30 de junho.

Na presença de familiares, amigos e de autoridades do poder público sul-mato-grossense, Ana Carolina Ali Garcia foi conduzida pelo Des. João Maria Lós, decano da Corte, e pelo Des. Cezar Luiz Miozzo, seu integrante mais recente. Recebida pelo presidente do TJMS, Des. Dorival Renato Pavan, foi agraciada com a Faixa da Ordem do Mérito Judiciário, no Grau Grã-Cruz, antes de ocupar o 37º assento no Tribunal Pleno.

“Sei que sobre meus ombros pesa a responsabilidade de representar toda a advocacia sul-mato-grossense. Estar aqui hoje é um desafio, é um privilégio, é um destino”, disse a nova desembargadora, que tomou posse administrativa em 19 de junho, assumindo a vaga destinada à advocacia pelo quinto constitucional, e passou a integrar o colegiado da 2ª Câmara Cível e da 1ª Seção Cível do Tribunal de Justiça.

A nomeação de Ana Carolina foi oficializada pelo governador de MS, Eduardo Riedel, e publicada no Diário Oficial do Estado em 18 de junho, numa escolha foi feita a partir da lista tríplice definida após votação do Tribunal Pleno. Em nome do TJMS, Pavan deu as boas-vindas à nova integrante, ressaltou o significado de sua chegada à corte estadual e manifestou confiança na contribuição que Ana Carolina Ali Garcia oferecerá ao Tribunal.

“Estamos absolutamente convictos de que a competência, o brilho, o zelo e a dedicação demonstrados ao longo de sua trajetória são um forte sinal de que o Tribunal de Justiça passa a contar com um valor inestimável em suas fileiras”, disse Pavan.

“Tenho certeza de que sua contribuição será fundamental para o fortalecimento dos precedentes qualificados que orientarão toda a magistratura sul-mato-grossense”, acrescentou o presidente do TJMS.

O discurso de acolhida foi feito pela Desa. Elizabete Anache, que relembrou sua trajetória no poder público e destacou a importância da presença feminina nos espaços de decisão do Poder Judiciário. Segundo ela, a experiência, o equilíbrio e o comprometimento demonstrados ao longo dos anos são alguns dos fatores que credenciam Ana Carolina Ali Garcia a compor o Tribunal Pleno.

Após as manifestações do advogado Bitto Pereira, presidente da OAB/MS, e do presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, desembargador federal Luís Antonio di Salvo, o governador Eduardo Riedel também prestou homenagem à nova desembargadora, ressaltando sua trajetória profissional e seu comprometimento com o serviço público ao longo de toda a carreira.

“A justiça sul-mato-grossense ganha uma magistrada forjada na conquista do conhecimento, na consciência do rigor das leis e na experiência exitosa da moderação de conflitos, visto que ocupou diferentes posições nas mesas regionais e nacionais de negociação”, disse o governador.

Ao agradecer as manifestações recebidas, Ana Carolina Ali Garcia relembrou momentos marcantes de sua trajetória no poder público e prestou homenagens à família, aos amigos e colegas que fez em mais de 20 anos de carreira. Em seu discurso, afirmou que assume o novo desafio com responsabilidade, humildade e o compromisso de contribuir para o fortalecimento da Justiça em Mato Grosso do Sul.

“Consciente da nobreza do ofício de julgar e da importância de um tribunal moderno, conectado com as demandas da sociedade, assumo o compromisso de colaborar por meio de uma atuação pautada na técnica e na capacidade de ouvir as partes, em prestígio à advocacia e à OAB”, disse a mais nova integrante do Tribunal Pleno do TJMS.

“Compreendi que é exatamente nisso que reside a devoção e a grandeza da magistratura: seguir com um trabalho silencioso e essencial, sem esmorecer, focado em entregar à sociedade a cidadania almejada por todos. Rogo a Deus que tudo isso reunido possa produzir uma juíza justa e humana. Não tenham dúvidas: trabalharei arduamente para isso”, finalizou.