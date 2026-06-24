Ronilço cobra retomada imediata de licitação para obra na Tamandaré com Euler de Azevedo

Vereador pressiona Prefeitura por solução após certame ficar sem empresas interessadas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Investimento de R$ 2,3 milhões busca melhorar fluxo e segurança viária na região

O vereador Ronilço Guerreiro cobrou da Prefeitura de Campo Grande a retomada imediata da licitação para a obra de reordenamento viário no cruzamento das avenidas Tamandaré e Euler de Azevedo, após o certame não atrair empresas interessadas. No início do processo, o parlamentar destacou que os recursos, estimados em R$ 2,3 milhões, já estão garantidos junto ao Governo do Estado e ao Detran-MS, mas a execução segue sem avanço.

No desenvolvimento da pauta, ele reforçou que o projeto é considerado estratégico para melhorar o fluxo de veículos em uma das regiões mais movimentadas da Capital. A proposta prevê a substituição da rotatória por semáforos, além de adequações viárias, melhorias na sinalização e intervenções na drenagem.

Durante a articulação, Ronilço informou que manteve diálogo com a Sisep e a Agetran, que sinalizaram a necessidade de uma nova licitação. No meio do processo, o vereador defendeu a ampliação da divulgação do edital e a busca ativa por empresas interessadas para garantir competitividade. Ele ressaltou que a região concentra grande fluxo de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres diariamente.

No avanço da situação, a ausência de interessados na primeira licitação gerou preocupação quanto ao atraso da obra. Ao final, Ronilço afirmou que seguirá acompanhando o caso até o início efetivo da execução dos serviços. No desfecho, ele reforçou que a intervenção é essencial para garantir mobilidade, segurança e fluidez no trânsito local.

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