Voo é cancelado após criança se recusar a usar cinto

Criança permaneceu em pé e sem o cinto, obrigando a tripulação a retornar ao terminal

Um voo da Porter Airlines com destino a Toronto foi cancelado após uma criança se recusar a permanecer sentada e colocar o cinto de segurança. O caso ocorreu no Aeroporto Internacional de Victoria, na Colúmbia Britânica. A aeronave já havia deixado o terminal e se preparava para seguir até a pista quando a tripulação percebeu que a criança continuava em pé sobre o assento. O adulto que a acompanhava e os funcionários tentaram convencê-la a seguir as orientações, mas não conseguiram.

Diante da situação, a equipe decidiu interromper o procedimento e retornar ao terminal. A criança e o responsável foram retirados da aeronave, e as bagagens dos dois também precisaram ser desembarcadas, aumentando o tempo necessário para reorganizar a operação. O atraso fez com que o avião não conseguisse decolar antes das 0h30, quando as operações da pista foram encerradas.

Com isso, o voo acabou cancelado e todos os passageiros precisaram desembarcar. A companhia não informou a idade da criança nem quantas pessoas foram afetadas.