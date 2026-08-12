Voo é cancelado após criança se recusar a usar cinto

Aeronave precisou retornar ao terminal e não conseguiu decolar antes do fechamento da pista

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Criança permaneceu em pé e sem o cinto, obrigando a tripulação a retornar ao terminal

Um voo da Porter Airlines com destino a Toronto foi cancelado após uma criança se recusar a permanecer sentada e colocar o cinto de segurança. O caso ocorreu no Aeroporto Internacional de Victoria, na Colúmbia Britânica. A aeronave já havia deixado o terminal e se preparava para seguir até a pista quando a tripulação percebeu que a criança continuava em pé sobre o assento. O adulto que a acompanhava e os funcionários tentaram convencê-la a seguir as orientações, mas não conseguiram.

Diante da situação, a equipe decidiu interromper o procedimento e retornar ao terminal. A criança e o responsável foram retirados da aeronave, e as bagagens dos dois também precisaram ser desembarcadas, aumentando o tempo necessário para reorganizar a operação. O atraso fez com que o avião não conseguisse decolar antes das 0h30, quando as operações da pista foram encerradas.

Com isso, o voo acabou cancelado e todos os passageiros precisaram desembarcar. A companhia não informou a idade da criança nem quantas pessoas foram afetadas.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Temporais causam estragos e produtores pedem crédito no Paraná

Milton - 0
Após temporais, produtores rurais do Paraná pedem crédito emergencial Produtores rurais de diferentes regiões do Paraná enfrentam os prejuízos provocados pelas fortes tempestades que atingiram...
Leia mais

Carro bate em jato e paralisa aeroporto de Milão

Milton - 0
Colisão com jato causa atrasos e desvios em aeroporto italiano Um veículo de assistência em solo bateu na parte dianteira de um jato particular no...
Leia mais

Pesquisa aponta Lula à frente em todos os cenários de 1º e 2º turno

Milton - 0
Levantamento indica vantagem de Lula no segundo turno Pesquisa eleitoral divulgada nesta semana aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na liderança das intenções...
Leia mais

Ideb 2025 aponta avanço histórico na educação básica brasileira

Milton - 0
Indicadores melhoram, mas ensino médio segue como desafio O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025 registrou o maior avanço acumulado da educação brasileira...
Leia mais