Maracaju recebe etapa regional de handebol em setembro

Copa Regional será disputada nos dias 5 e 6 de setembro, na Arena Maracaju

Maracaju será sede, nos dias 5 e 6 de setembro, da Copa Regional FHMS 2026 – Fase Sul Fronteira. A competição será realizada no Ginásio Poliesportivo Arena Maracaju e reunirá equipes de diferentes municípios do Estado. A etapa terá disputas nas categorias Mirim, Infantil, Cadete e Juvenil, com foco na formação de novos atletas e na ampliação da participação das categorias de base no handebol sul-mato-grossense.

A realização faz parte do calendário da Federação de Handebol de Mato Grosso do Sul (FHMS), que vem promovendo etapas regionais para aproximar a modalidade dos municípios e ampliar a frequência de competições. Além de incentivar a prática esportiva, o torneio servirá como preparação para o Campeonato Estadual de Handebol 2026, proporcionando aos atletas mais experiência em jogos oficiais e integração entre equipes.

SERVIÇO

Copa Regional FHMS 2026 – Fase Sul Fronteira

📅 5 e 6 de setembro de 2026

📍 Ginásio Poliesportivo Arena Maracaju – Maracaju/MS

🏅 Categorias: Mirim, Infantil, Cadete e Juvenil

📲 Inscrições e informações: WhatsApp (67) 98150-5877