Homem é preso após mostrar partes íntimas para duas meninas

Crianças de 7 e 8 anos brincavam de bicicleta quando passaram em frente à casa do suspeito

Milton
Publicado por Milton
Foto: Babalizando MS

Segundo relato, homem teria dito que queria “namorar” com as meninas antes de mostrar as partes íntimas

Um homem de 53 anos foi preso pela Força Tática da Polícia Militar no domingo (9), no bairro São Bento, suspeito de mostrar as partes íntimas para duas meninas, de 7 e 8 anos em Sidrolândia. As crianças brincavam de bicicleta quando passaram em frente à residência do suspeito. Ele teria dito que queria “namorar” com as meninas e, na sequência, mostrado as partes íntimas.

A mãe das crianças acionou a Polícia Militar após tomar conhecimento do ocorrido. Uma equipe da Força Tática foi até o endereço indicado e encontrou o tarado em frente à residência, onde ele recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, onde o caso foi registrado e será investigado.

A mãe das meninas relatou estar revoltada e abalada com a situação envolvendo as duas crianças.

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POLÍCIA

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