TRE-MS não terá expediente nos dias 10 e 11 de agosto

Tribunal retoma atendimento após feriado dos Cursos Jurídicos

O TRE-MS não terá expediente nesta segunda-feira (10) e terça-feira (11) de agosto. A suspensão também vale para os cartórios eleitorais de todo o Estado. A medida ocorre em razão do feriado em comemoração à instituição dos Cursos Jurídicos e está prevista na Portaria Presidência nº 240/2025 TRE/PRE/GABPRE. Durante o período, as unidades da Justiça Eleitoral permanecerão fechadas.

Mesmo sem atendimento presencial, os eleitores poderão utilizar normalmente os serviços digitais disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As ferramentas estão disponíveis por meio da plataforma de Autoatendimento ao Eleitor. Os prazos processuais que vencerem durante os dias de suspensão serão prorrogados para o próximo dia útil, conforme a legislação vigente.

O expediente do TRE-MS e dos cartórios eleitorais será retomado normalmente após o feriado, em seus horários habituais.