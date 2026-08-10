Casal brasileiro é expulso do Paraguai após resgate de bebê

Recém-nascida foi resgatada em Pedro Juan Caballero após ser sequestrada em Campo Grande

Um casal brasileiro foi expulso do Paraguai neste domingo (9), após ser detido durante uma operação que terminou com o resgate de uma bebê de 30 dias em Pedro Juan Caballero. A criança havia sido dada como sequestrada em Campo Grande, mas a investigação apontou que a versão apresentada inicialmente pela família era falsa.

Segundo o subcomissário Claudio Cañiza, chefe da Divisão Regional nº 2 do Comando Bipartite, a mãe e a tia afirmaram que dez homens mascarados haviam invadido a residência e levado a menina. Durante os interrogatórios, porém, elas teriam admitido que entregaram a criança devido a problemas relacionados a uma facção criminosa na região de Campo Grande.

A localização da mãe ocorreu por meio do rastreamento de uma torre de celular, com apoio do Departamento Antissequestro. Após a confirmação da presença dela em Pedro Juan Caballero, uma operação foi realizada no bairro Virgen de Caacupé, onde a bebê foi encontrada acompanhada pelo casal brasileiro.

Os detidos foram identificados como Alex Melo de Abreu e Suzilaine da Graça Costa. Alex apresentou inicialmente um documento em nome de Weliton Aparecido Lopes dos Santos, mas teve a identidade confirmada pelas autoridades. Ele também possuía um mandado de prisão e condenação de 19 anos por homicídio no Brasil. Expulso com a companheira, foi entregue às autoridades brasileiras, enquanto a bebê permanece sob os cuidados do Conselho Tutelar de Ponta Porã.