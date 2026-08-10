Reinaldo lamenta déficit habitacional de 5 milhões no país e reclama mais recursos

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

O déficit na habitação no Brasil foi um dos assuntos abordadas pelo candidato ao Senado Federal por Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PL), em entrevista, na manhã desta segunda-feira (10), ao programa Boca do Povo, da rádio Difusora Pantanal, em Campo Grande.

Em bate-papo com o radialista B. De Paula, o candidato levantou preocupação com a falta de moradia no país, problema que afeta a qualidade de vida de milhares de famílias. Dados do Ministério das Cidades, segundo ele, apontam para um déficit de 5.773.983 em habitação no Brasil, sendo 8,7% desse total somente no Centro Oeste.

Foi preocupado com esses números que o candidato defendeu a destinação urgente de mais recursos para o setor e recordou os investimentos realizados no período em que governou Mato Grosso do Sul, entre 2015 e 2022. “Hoje, cinco milhões de pessoas ainda precisam de uma casa própria. Financiar habitação é financiar a construção civil, gerar empregos e criar oportunidades”, disse.

Durante o seu governo, Reinaldo destinou 1,58 bilhões para habitação, investimento que chegou a 33,1 mil famílias sul-mato-grossenses através de construção de unidades habitacionais, lotes urbanizados e regularização fundiária. Somente em Campo Grande foram entregues mais de 5 mil moradias.  “Melhoramos os programas habitacionais. Entregamos muita habitação, mas esse é um ponto que quero defender em Brasília”, disse.

Reinaldo finalizou a abordagem ressaltando a importância de “gastar menos com Brasília e mais com o Brasil e o Senado tem o poder de fazer esse ajuste necessário”. Além de habitação, a entrevista abordou temas como segurança pública, saúde e infraestrutura, entre outros.

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