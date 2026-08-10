Trio agride idoso, rouba celular e dinheiro na Afonso Pena

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Um homem de 64 anos foi agredido e assaltado por três indivíduos na noite deste domingo (9), enquanto aguardava um ônibus na Avenida Afonso Pena, no Centro de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava em um ponto de ônibus em frente a um estabelecimento quando foi abordada pelo trio, que exigiu dinheiro.

Diante da negativa, os três homens teriam partido para cima da vítima e desferido socos e outros golpes. O homem tentou se defender, mas acabou lesionado durante a luta corporal, apresentando escoriações e dores no braço direito.

Os criminosos aproveitaram a situação para roubar um celular Samsung, além de uma carteira com documentos pessoais e R$ 390 em dinheiro.

Após o roubo, os três suspeitos fugiram e não foram localizados. Os suspeitos foram descritos como três homens magros, de cabelos curtos e estatura mediana. Um deles seria branco e usava camiseta branca, enquanto os outros dois seriam pardos ou morenos.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Aimée Freitas mira vaga no Olympia após estreia meteórica

Milton - 0
Catarinense disputará eventos nos EUA em busca de vaga no Mr. Olympia Aimée Freitas, de 29 anos, tornou-se a nova promessa do fisiculturismo brasileiro ao...
Leia mais

Justiça Eleitoral multa Catan por ataques em campanha ao governo

Milton - 0
Decisões apontam impulsionamento pago e uso irregular de inteligência artificial em materiais O deputado estadual João Henrique Catan (Novo), candidato ao governo de Mato Grosso...
Leia mais

Palmeiras estende contrato de Murilo até 2029

Milton - 0
Defensor destaca gratidão ao Palmeiras e busca ampliar marcas históricas O Palmeiras anunciou a renovação do contrato do zagueiro Murilo até dezembro de 2029. Aos...
Leia mais

China muda estratégia agrícola e desafia futuro do agro brasileiro

Milton - 0
Especialistas apontam que mudanças na demanda chinesa exigirão adaptação do agronegócio brasileiro A China iniciou a implementação do 15º Plano Quinquenal com foco na modernização...
Leia mais