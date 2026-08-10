Trio agride idoso, rouba celular e dinheiro na Afonso Pena

Um homem de 64 anos foi agredido e assaltado por três indivíduos na noite deste domingo (9), enquanto aguardava um ônibus na Avenida Afonso Pena, no Centro de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava em um ponto de ônibus em frente a um estabelecimento quando foi abordada pelo trio, que exigiu dinheiro.

Diante da negativa, os três homens teriam partido para cima da vítima e desferido socos e outros golpes. O homem tentou se defender, mas acabou lesionado durante a luta corporal, apresentando escoriações e dores no braço direito.

Os criminosos aproveitaram a situação para roubar um celular Samsung, além de uma carteira com documentos pessoais e R$ 390 em dinheiro.

Após o roubo, os três suspeitos fugiram e não foram localizados. Os suspeitos foram descritos como três homens magros, de cabelos curtos e estatura mediana. Um deles seria branco e usava camiseta branca, enquanto os outros dois seriam pardos ou morenos.