Desvio de soja de R$ 200 mil é investigado pela Polícia em MS

Operação apura fraude no transporte de cargas agrícolas em MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul investiga o desvio de quase 100 toneladas de soja, avaliadas em cerca de R$ 200 mil, durante a Operação Redecarga. A ação nacional foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública entre 27 de julho e 7 de agosto, com foco no combate a crimes envolvendo cargas.

No Estado, as diligências foram concentradas principalmente em cargas agrícolas e incluíram análise de documentos fiscais, dados de transporte, imagens de monitoramento e informações de inteligência. Três prisões preventivas foram solicitadas e os investigados são considerados foragidos.

Em um dos casos, cerca de 60 toneladas de soja, equivalentes a aproximadamente mil sacas e avaliadas em R$ 100 mil, deveriam ser entregues em uma unidade armazenadora, mas não chegaram ao destino. A investigação encontrou indícios de fraude no transporte, identificação falsa ou incompleta, adulteração de sinais e uso de rota incompatível.

Outro caso envolve 38,56 toneladas de soja, avaliadas em R$ 98 mil. Embora os registros apontassem a entrega da carga, a empresa destinatária informou que não recebeu a mercadoria e não foi localizado comprovante válido de descarga. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e rastrear a estrutura patrimonial ligada aos crimes.