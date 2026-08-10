MS registra mais duas mortes por chikungunya

Estado registra 9.832 casos confirmados e 12.579 prováveis da doença

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Incidência da chikungunya é considerada alta em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul chegou a 30 mortes por chikungunya em 2026, conforme boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta segunda-feira (10). O levantamento aponta ainda 9.832 casos confirmados e 12.579 casos prováveis da doença.

Entre os novos óbitos está o de uma mulher de 62 anos, moradora de Corumbá, que morreu em 28 de julho. A outra vítima era uma mulher de 46 anos, de Dourados, que morreu em 8 de julho. Ambas tinham doenças preexistentes.

Dourados concentra o maior número de casos prováveis, com 5.169 registros, seguida por Corumbá, com 1.662. Na análise proporcional à população, Douradina apresenta a maior incidência, com 4.517,7 casos por 100 mil habitantes. Ao todo, 23 municípios estão classificados na faixa de alta incidência.

A incidência estadual é de 456,3 casos prováveis por 100 mil habitantes, índice considerado alto pela SES. O boletim também aponta 114 casos confirmados entre gestantes, com maior concentração em Dourados. Os números são parciais e podem sofrer alterações conforme a atualização dos registros municipais.

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