Daiane Muniz estreia como árbitra principal na Série A

Árbitra de 38 anos será responsável pelo confronto da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

A árbitra Daiane Muniz, natural de Três Lagoas, fará no próximo domingo (16) sua estreia como árbitra principal em uma partida da Série A do Campeonato Brasileiro. Aos 38 anos, ela foi escalada pela CBF para comandar o confronto entre Chapecoense e Bahia, às 11h, na Arena Condá, pela 23ª rodada da competição.

Embora seja sul-mato-grossense, Daiane representa atualmente a Federação Paulista de Futebol. Em 2026, ela já participou de seis partidas da Série A como integrante da equipe de arbitragem, mas esta será a primeira oportunidade de atuar como árbitra central na elite nacional.

A profissional também acumula experiência internacional na arbitragem de vídeo. Em 2022, trabalhou como VAR na Copa do Mundo Feminina Sub-20, na Costa Rica, e voltou a exercer a função no Mundial Feminino de 2023. Antes de seguir para São Paulo, Daiane fez história em Mato Grosso do Sul ao se tornar, em 2020, a primeira mulher a comandar uma partida do Campeonato Sul-Mato-Grossense masculino.

A rodada também será histórica para a arbitragem feminina, com três mulheres escaladas como árbitras principais em jogos da Série A. Além de Daiane, Charly Wendy Straub Deretti comandará São Paulo x Coritiba, enquanto Edina Alves Batista estará à frente de Internacional x Remo. Edina é a única das três que já havia atuado como árbitra principal na competição nesta temporada.