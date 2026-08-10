Incêndio em contêiner leva polícia até adolescente em MS

Jovem de 17 anos foi localizado após imagens de câmeras de segurança registrarem a ação em São Gabriel do Oeste

Um adolescente de 17 anos foi identificado pela Polícia Civil como responsável por incendiar um contêiner de lixo em São Gabriel do Oeste, na região central do município. O caso ocorreu na Rua Paraná e provocou danos ao patrimônio público.

A identificação ocorreu após denúncias e análise de imagens do sistema de videomonitoramento municipal, que registraram o momento em que o jovem ateou fogo no contêiner. Localizado pelos policiais, ele confessou a prática.

Durante o depoimento, o adolescente afirmou que estava sob efeito de bebidas alcoólicas quando cometeu o ato e disse ter se arrependido. Ele foi levado à Delegacia acompanhado da responsável legal e prestou esclarecimentos.

Após o depoimento, o jovem foi liberado conforme as medidas previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A Polícia Civil também abriu investigação para identificar quem vendeu ou forneceu a bebida alcoólica ao menor.