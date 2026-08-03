CORUMBÁ: Prefeitura inicia programação de Formações em Serviço destinada aos profissionais da Reme

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) de Corumbá realizará, entre os dias 3 e 7 de agosto, uma ampla programação de Formações em Serviço destinada aos profissionais da Rede Municipal de Ensino (Reme). A iniciativa antecede o início do segundo semestre letivo e contempla professores, gestores, coordenadores pedagógicos, secretários escolares, profissionais da Educação Especial, equipes administrativas e servidores das escolas urbanas, do campo e das águas.
O retorno das aulas para os estudantes da Rede Municipal de Ensino da área urbana está previsto para o dia 5 de agosto. Já nas escolas do campo e das águas, o reinício das atividades letivas ocorrerá em 10 de agosto, respeitando as especificidades do calendário escolar dessas unidades. Durante esse período, os profissionais participarão de momentos de estudo, planejamento e alinhamento das ações pedagógicas e administrativas que nortearão o segundo semestre de 2026.
Ao longo da semana, serão desenvolvidas atividades voltadas ao fortalecimento das práticas pedagógicas, à qualificação da gestão escolar, à atualização técnica e ao alinhamento das ações que serão desenvolvidas durante o segundo semestre.
Confira a programação:
03 de agosto (segunda-feira)
Educação Infantil
Tema: Formação ProLEEI – Entre brinquedos e brincadeiras: Os achadouros da infância como espaços de formação na diversidade
• Horários: 7h30 e 13h30
• Público-alvo: Professores regentes e professores de áreas da Pré-escola
• Local: EMEI Rachid Bardauil
Ensino Fundamental I (1º e 2º ano)
Tema: Formação MS Alfabetiza – Produção e interpretação de textos: ampliando as possibilidades de leitura e escrita na alfabetização
• Horários: 7h30 e 13h30
• Público-alvo: Professores regentes do 1º e 2º ano
• Local: EM Prof. Djalma de Sampaio Brasil
Ensino Fundamental I (3º ao 5º ano)
Tema: Formação MS Alfabetiza – Produção de textos escritos dos anos iniciais do Ensino Fundamental
• Horários: 7h30 e 13h30
• Público-alvo: Professores regentes do 3º, 4º e 5º ano
• Local: EM Prof. Djalma de Sampaio Brasil
Educação Especial
Tema: Práticas Pedagógicas Inclusivas
• Horário: 7h30
• Público-alvo: Técnicos de Educação Especial e Professores de Apoio Educacional Inclusivo
• Locais: Escolas-Polo da Rede Municipal
04 de agosto (terça-feira)
Secretários Escolares e Coordenadores Pedagógicos
Tema: Regularização de Fluxo e Vida Escolar: Escrituração Correta como Garantia do Direito à Aprendizagem
• Horário: 7h30
• Local: Sebrae
Núcleo de Educação do Campo e das Águas (NECA) – Administrativo
Tema: Postura Profissional na Educação
• Horário: 7h30 às 11h
• Público-alvo: Servidores administrativos
• Local: CAIJ/CRIPAM
Tecnologia Educacional (NTEC)
BNCC Computação – Ensino Fundamental II
• Horário: 7h30
• Público-alvo: Proatics
• Local: EMEI Luiz Feitosa Rodrigues
Google Sala de Aula – Recursos Educacionais Digitais (RED)
• Horário: 13h30
• Público-alvo: Proatics
• Local: EMEI Luiz Feitosa Rodrigues
Educação Infantil
Tema: Desenvolvimento Infantil
• Horário: 13h30
• Público-alvo: Professores da creche e Técnicos de Educação Infantil
• Local: Auditório da Unicesumar
Ensino Fundamental II
Tema: Águas do Rio
• Horários: 7h30 e 13h30
• Público-alvo: Professores de áreas do Ensino Fundamental I e II
• Local: Centro de Convenções do Pantanal Miguel Gómez
Servidores Administrativos
Tema: Todos somos parte da mesma Rede: comunicação não violenta e respeito no nosso dia a dia na escola
• Horário: 13h30
• Público-alvo: Agentes e auxiliares de merenda, agentes de disciplina, agentes de limpeza, equipe NTRAE, secretários e auxiliares de secretaria
• Local: Auditório Salomão Baruki
Núcleo de Educação do Campo e das Águas (NECA) – Pedagógico
Tema: Postura Profissional na Educação
• Horário: 13h30 às 17h
• Local: CAIJ/CRIPAM
Educação de Jovens e Adultos (EJA)
Tema: Águas do Rio
• Horário: 18h30
• Público-alvo: Professores, coordenadores e gestores
• Local: EM Clio Proença
05 de agosto (quarta-feira)
NECA – Região da Fronteira
Tema: Alinhamentos e Objetivos Pedagógicos
• Horário: 7h às 11h
• Local: CAIJ/CRIPAM
NECA – Região da Rodovia
Tema: Alinhamentos e Objetivos Pedagógicos
• Horário: 13h às 17h
• Local: CAIJ/CRIPAM
06 de agosto (quinta-feira)
NECA – Escolas das Águas
Tema: Alinhamentos e Objetivos Pedagógicos
• Horário: 7h às 11h
• Local: CAIJ/CRIPAM
NECA – Atendimento Técnico
Tema: Atendimento de Demandas pela Equipe Técnica da SEMED
• Horário: 13h às 17h
• Público-alvo: Gestores, servidores pedagógicos e administrativos
• Local: SEMED
Núcleo de Nutrição Escolar
Tema: Diálogo com a Nutricionista
• Horário: 14h às 16h
• Público-alvo: Agentes e auxiliares de merenda das Escolas das Águas
• Local: A definir
07 de agosto (sexta-feira)
Planejamento Escolar
Tema: Organização dos Espaços e Atividades de Volta às Aulas – Campo e Águas
• Horário: Durante todo o dia
• Público-alvo: Equipes pedagógicas e administrativas das unidades escolares
• Local: Unidades escolares
A programação integra a política permanente de formação continuada da Rede Municipal de Ensino de Corumbá e reúne dezenas de ações voltadas ao aperfeiçoamento profissional, ao fortalecimento das práticas pedagógicas e ao alinhamento das equipes para o início do segundo semestre letivo.