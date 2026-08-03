CORUMBÁ: Prefeitura inicia programação de Formações em Serviço destinada aos profissionais da Reme

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) de Corumbá realizará, entre os dias 3 e 7 de agosto, uma ampla programação de Formações em Serviço destinada aos profissionais da Rede Municipal de Ensino (Reme). A iniciativa antecede o início do segundo semestre letivo e contempla professores, gestores, coordenadores pedagógicos, secretários escolares, profissionais da Educação Especial, equipes administrativas e servidores das escolas urbanas, do campo e das águas.

O retorno das aulas para os estudantes da Rede Municipal de Ensino da área urbana está previsto para o dia 5 de agosto. Já nas escolas do campo e das águas, o reinício das atividades letivas ocorrerá em 10 de agosto, respeitando as especificidades do calendário escolar dessas unidades. Durante esse período, os profissionais participarão de momentos de estudo, planejamento e alinhamento das ações pedagógicas e administrativas que nortearão o segundo semestre de 2026.

Ao longo da semana, serão desenvolvidas atividades voltadas ao fortalecimento das práticas pedagógicas, à qualificação da gestão escolar, à atualização técnica e ao alinhamento das ações que serão desenvolvidas durante o segundo semestre.

Confira a programação:

03 de agosto (segunda-feira)

Educação Infantil

Tema: Formação ProLEEI – Entre brinquedos e brincadeiras: Os achadouros da infância como espaços de formação na diversidade

• Horários: 7h30 e 13h30

• Público-alvo: Professores regentes e professores de áreas da Pré-escola

• Local: EMEI Rachid Bardauil

Ensino Fundamental I (1º e 2º ano)

Tema: Formação MS Alfabetiza – Produção e interpretação de textos: ampliando as possibilidades de leitura e escrita na alfabetização

• Horários: 7h30 e 13h30

• Público-alvo: Professores regentes do 1º e 2º ano

• Local: EM Prof. Djalma de Sampaio Brasil

Ensino Fundamental I (3º ao 5º ano)

Tema: Formação MS Alfabetiza – Produção de textos escritos dos anos iniciais do Ensino Fundamental

• Horários: 7h30 e 13h30

• Público-alvo: Professores regentes do 3º, 4º e 5º ano

• Local: EM Prof. Djalma de Sampaio Brasil

Educação Especial

Tema: Práticas Pedagógicas Inclusivas

• Horário: 7h30

• Público-alvo: Técnicos de Educação Especial e Professores de Apoio Educacional Inclusivo

• Locais: Escolas-Polo da Rede Municipal

04 de agosto (terça-feira)

Secretários Escolares e Coordenadores Pedagógicos

Tema: Regularização de Fluxo e Vida Escolar: Escrituração Correta como Garantia do Direito à Aprendizagem

• Horário: 7h30

• Local: Sebrae

Núcleo de Educação do Campo e das Águas (NECA) – Administrativo

Tema: Postura Profissional na Educação

• Horário: 7h30 às 11h

• Público-alvo: Servidores administrativos

• Local: CAIJ/CRIPAM

Tecnologia Educacional (NTEC)

BNCC Computação – Ensino Fundamental II

• Horário: 7h30

• Público-alvo: Proatics

• Local: EMEI Luiz Feitosa Rodrigues

Google Sala de Aula – Recursos Educacionais Digitais (RED)

• Horário: 13h30

• Público-alvo: Proatics

• Local: EMEI Luiz Feitosa Rodrigues

Educação Infantil

Tema: Desenvolvimento Infantil

• Horário: 13h30

• Público-alvo: Professores da creche e Técnicos de Educação Infantil

• Local: Auditório da Unicesumar

Ensino Fundamental II

Tema: Águas do Rio

• Horários: 7h30 e 13h30

• Público-alvo: Professores de áreas do Ensino Fundamental I e II

• Local: Centro de Convenções do Pantanal Miguel Gómez

Servidores Administrativos

Tema: Todos somos parte da mesma Rede: comunicação não violenta e respeito no nosso dia a dia na escola

• Horário: 13h30

• Público-alvo: Agentes e auxiliares de merenda, agentes de disciplina, agentes de limpeza, equipe NTRAE, secretários e auxiliares de secretaria

• Local: Auditório Salomão Baruki

Núcleo de Educação do Campo e das Águas (NECA) – Pedagógico

Tema: Postura Profissional na Educação

• Horário: 13h30 às 17h

• Local: CAIJ/CRIPAM

Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Tema: Águas do Rio

• Horário: 18h30

• Público-alvo: Professores, coordenadores e gestores

• Local: EM Clio Proença

05 de agosto (quarta-feira)

NECA – Região da Fronteira

Tema: Alinhamentos e Objetivos Pedagógicos

• Horário: 7h às 11h

• Local: CAIJ/CRIPAM

NECA – Região da Rodovia

Tema: Alinhamentos e Objetivos Pedagógicos

• Horário: 13h às 17h

• Local: CAIJ/CRIPAM

06 de agosto (quinta-feira)

NECA – Escolas das Águas

Tema: Alinhamentos e Objetivos Pedagógicos

• Horário: 7h às 11h

• Local: CAIJ/CRIPAM

NECA – Atendimento Técnico

Tema: Atendimento de Demandas pela Equipe Técnica da SEMED

• Horário: 13h às 17h

• Público-alvo: Gestores, servidores pedagógicos e administrativos

• Local: SEMED

Núcleo de Nutrição Escolar

Tema: Diálogo com a Nutricionista

• Horário: 14h às 16h

• Público-alvo: Agentes e auxiliares de merenda das Escolas das Águas

• Local: A definir

07 de agosto (sexta-feira)

Planejamento Escolar

Tema: Organização dos Espaços e Atividades de Volta às Aulas – Campo e Águas

• Horário: Durante todo o dia

• Público-alvo: Equipes pedagógicas e administrativas das unidades escolares

• Local: Unidades escolares

A programação integra a política permanente de formação continuada da Rede Municipal de Ensino de Corumbá e reúne dezenas de ações voltadas ao aperfeiçoamento profissional, ao fortalecimento das práticas pedagógicas e ao alinhamento das equipes para o início do segundo semestre letivo.