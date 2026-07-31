Cavalgada dos 72 anos de Cassilândia transforma a Praça São José em um grande encontro de tradição, famílias e emoção

Mais de 1.500 animais desfilaram pelas ruas da cidade em uma celebração que reuniu comitivas de diversos municípios, resgatou a cultura sertaneja e abriu oficialmente as comemorações pelos 72 anos de Cassilândia.

O domingo foi de emoção, orgulho e valorização das raízes sertanejas em Cassilândia. A tradicional Cavalgada dos 72 anos do município reuniu milhares de pessoas em um verdadeiro espetáculo de cultura, tradição e convivência familiar, transformando a Praça São José em um grande palco de celebração da história da cidade.

Logo nas primeiras horas da manhã, cavaleiros, amazonas e comitivas começaram a se concentrar nas proximidades do Posto Independência. Aos poucos, o colorido das traias, o brilho dos arreios, o som dos cascos e dos berrantes anunciaram que mais uma página da história de Cassilândia estava sendo escrita.

Cerca de 1.500 animais, entre cavalos das raças Quarto de Milha e Mangalarga, além de mulas, burros e bois de sela, percorreram importantes avenidas e bairros da cidade. O desfile passou pela Avenida JK, Vila Pernambuco, Setor Rodoviário e Parque Elza Vendrame, sendo acompanhado por moradores que fizeram questão de prestigiar o evento das calçadas, varandas e praças.

A cavalgada reuniu comitivas de Cassilândia e de cidades como Paranaíba, Inocência, Aparecida do Taboado, Costa Rica, além de representantes dos estados de Goiás e Minas Gerais. Durante o percurso, berrantes ecoaram pelas ruas, enquanto ornamentos, arreios e vestimentas típicas demonstravam o cuidado e o respeito pela cultura sertaneja.

Entre os momentos mais marcantes esteve o resgate histórico do tradicional carro de boi, símbolo do desenvolvimento da região e da força do homem do campo, emocionando o público ao lembrar as origens que ajudaram a construir a identidade de Cassilândia.

Ao final do desfile, também foram apresentados à população os veículos e máquinas adquiridos pela atual gestão municipal, reforçando os investimentos realizados para fortalecer os serviços públicos oferecidos à comunidade.

A chegada das comitivas à Praça São José marcou o início de uma grande confraternização popular. O espaço voltou a viver uma cena que há muitos anos faz parte da memória afetiva dos cassilandenses, famílias inteiras levaram tendas, barracas, cadeiras, churrasqueiras e se reuniram durante toda a tarde para celebrar juntas o aniversário da cidade.

Enquanto as crianças brincavam livremente e corriam pela praça, os adultos compartilhavam histórias, reencontravam amigos e desfrutavam de um ambiente de paz, alegria e muito companheirismo, reforçando o verdadeiro espírito da cavalgada.

Outro grande destaque foi o tradicional Panelão do Gugu, que preparou aproximadamente 3 toneladas de alimento para servir gratuitamente a população. Foram utilizados cerca de 650 quilos de carne, bacon e calabresa, além de 700 quilos de arroz, alimentando aproximadamente 8 mil pessoas durante a festa.

A programação cultural também encantou o público. A Banda Musical Tancredo de Almeida Neves abriu as apresentações executando o Hino Nacional Brasileiro e um repertório de grandes sucessos, demonstrando a qualidade e o talento dos músicos do município.

Na sequência, o Grupo de Sanfoneiros Aparecido Gonçalves, formado por músicos de Cassilândia, emocionou o público ao interpretar clássicos da música sertaneja e canções tradicionais que marcaram gerações.

Encerrando as apresentações musicais, a cantora Karol Mai levou animação à Praça São José com um repertório sertanejo que colocou o público para cantar e celebrar os 72 anos do município.

Após o desfile, foram entregues as tradicionais fivelas às comitivas e participantes que mais se destacaram durante o evento, valorizando o empenho e a dedicação de quem mantém viva essa importante manifestação cultural.

O encerramento da programação aconteceu com um dos momentos mais aguardados da tarde: o concurso do toque de berrante, quando diferentes participantes demonstraram habilidade e emoção ao reproduzir, por meio do instrumento, um dos sons mais tradicionais da cultura do homem do campo.

Mais do que uma cavalgada, o evento reafirmou a identidade de Cassilândia como uma cidade que preserva suas tradições, valoriza sua história e celebra seu aniversário reunindo gerações em torno da cultura, da amizade e do orgulho de pertencer à terra que completa 72 anos de desenvolvimento e conquistas.