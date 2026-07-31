Avião suspeito de transportar ilícitos é interceptado em fazenda de MS

Uma aeronave suspeita de realizar voos clandestinos foi interceptada na tarde desta sexta-feira (31) na região do Areado, zona rural de São Gabriel do Oeste, durante uma operação conjunta da FAB (Força Aérea Brasileira) e do Bope (Batalhão de Operações Especiais).

As primeiras informações indicavam que o avião teria sido derrubado. No entanto, conforme apurado pela reportagem, a aeronave foi forçada a pousar após ser interceptada pela FAB, que atuou em apoio às equipes do Bope.

Segundo informações da polícia, o Bope recebeu denúncias de que o avião vinha realizando voos em baixa altitude, de forma clandestina, em uma rota entre a Bolívia e o Brasil, com suspeita de transporte de ilícitos. Diante das informações, foi solicitado o apoio da FAB para a interceptação da aeronave e posterior abordagem pelas equipes em solo.

Após a interceptação, o avião foi obrigado a pousar em uma propriedade rural na região do Areado. As equipes permanecem no local para verificar a ocorrência e apurar se havia carga ilícita na aeronave.

Conforme o site Fica Dica São Gabriel do Oeste, moradores de uma fazenda vizinha relataram que, após o pouso, houve um foco de incêndio no pasto. Máquinas agrícolas foram utilizadas para fazer o gradeamento da área e impedir que as chamas se espalhassem. Segundo os relatos, o fogo foi controlado.

Um helicóptero também foi mobilizado para dar apoio à operação, que segue em andamento.

Até a última atualização desta reportagem, não havia informações oficiais sobre prisões, apreensões ou a origem da aeronave. A ocorrência segue em andamento.

fonte: topmidianews