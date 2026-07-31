Nikolas Ferreira é condenado a pagar R$ 20 mil ao PT

Decisão ainda cabe recurso por parte do deputado federal do PL-MG

Milton
Publicado por Milton
Foto: Zeca Ribeiro

Justiça determina indenização por publicação contra partido

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi condenado pela Justiça de Brasília a indenizar o Partido dos Trabalhadores (PT) em R$ 20 mil por danos morais. A decisão foi tomada pelo juiz Wagner Pessoa Vieira, da 5ª Vara Cível de Brasília, após o partido entrar com ação contra uma publicação feita pelo parlamentar nas redes sociais.

Na postagem, Nikolas chamou a legenda de “Partido dos Traficantes”, afirmação considerada ofensiva pela Justiça. O magistrado rejeitou a defesa baseada na imunidade parlamentar e afirmou que manifestações feitas fora do ambiente legislativo precisam ter relação direta com o exercício do mandato para serem protegidas.

Segundo a sentença, a publicação em rede social teve ampla divulgação e associou a imagem do partido a uma atividade criminosa, causando dano à honra da legenda. Além da indenização, Nikolas deverá retirar o conteúdo após o trânsito em julgado da decisão, sob pena de multa diária de R$ 1 mil.

A decisão foi proferida em primeira instância e ainda pode ser contestada pelo deputado por meio de recurso. O caso envolve debate sobre os limites entre liberdade de expressão, atuação política e responsabilidade por declarações públicas.

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