Rose Modesto destaca Convenção Estadual como marco da nova fase da Federação União Progressista em Mato Grosso do Sul

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

O União Brasil realiza neste sábado (1º) sua Convenção Estadual Ordinária, que oficializará as candidaturas da legenda para as Eleições Gerais de 2026. A convenção marca também o início de uma nova etapa política em Mato Grosso do Sul, com a atuação da Federação União Progressista, formada nacionalmente por União Brasil e Progressistas (PP), fortalecendo um projeto construído de forma conjunta para o Estado.

Durante a convenção serão homologadas as candidaturas aos cargos de governador, vice-governador, senador e respectivos suplentes, deputado federal e deputado estadual, além da deliberação sobre as coligações majoritárias e demais matérias previstas na legislação eleitoral.

Para a presidente estadual do União Brasil, Rose Modesto, a convenção representa um momento histórico para a legenda e para a consolidação da Federação União Progressista em Mato Grosso do Sul.

“Esta convenção representa muito mais do que a escolha dos nossos candidatos. Ela simboliza o início de um novo ciclo político, com a união de duas grandes forças partidárias que compartilham o compromisso de construir um Mato Grosso do Sul mais desenvolvido, justo e cheio de oportunidades para a nossa população.”

Rose destaca que a Federação amplia a capacidade de diálogo e fortalece a construção de um projeto coletivo para o Estado. Entre os principais pontos da convenção da Federação União Progressista estará a homologação da candidatura à reeleição do governador Eduardo Riedel.

“A Federação União Progressista nasce com responsabilidade e maturidade política. Nosso objetivo é somar experiências, reunir boas lideranças e apresentar propostas que respondam aos desafios do presente e preparem Mato Grosso do Sul para o futuro.”

A presidente estadual também reforçou que a convenção será um momento de unidade e mobilização. “Queremos iniciar essa caminhada ouvindo as pessoas, valorizando nossas lideranças e reafirmando nosso compromisso com uma política séria, transparente e voltada para resultados. É esse espírito que queremos levar para a campanha de 2026.”

SERVIÇO

Evento: Convenção Estadual do União Brasil Progressista
Data: 1º de agosto de 2026 (sábado)
Horário: 8h às 12h
Local: Rua Flamboyant, nº 681 – Cidade Jardim – Campo Grande/MS

CATEGORIAS:
POLÍTICA

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