Ladrão é preso ao furtar cobre de ar-condicionado em empresa no Tiradentes

Suspeito teria aberto um buraco no muro para entrar no imóvel e retirar peças de cobre

Um homem de 47 anos foi preso em flagrante após invadir uma empresa no bairro Tiradentes, em Campo Grande, para furtar a tubulação de cobre de um aparelho de ar-condicionado. O suspeito teria cavado um buraco por baixo do muro do estabelecimento para acessar o local durante a madrugada.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem entrou no imóvel e retirou a unidade condensadora do equipamento instalado na parede. Durante a ação, ele danificou o aparelho na tentativa de remover a tubulação de cobre, mas acabou surpreendido antes de concluir o furto.

O suspeito foi contido por um funcionário de uma empresa de segurança e pelo representante do estabelecimento. A Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem já detido no local.

O suspeito e o responsável pela empresa foram encaminhados para a delegacia, onde o homem foi autuado em flagrante pelo crime de furto. O caso segue sob investigação das autoridades policiais.