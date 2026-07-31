Sesau amplia oferta com 120 exames diários de ultrassom e tomografia

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), em parceria com o Ministério da Saúde, iniciou nesta semana os atendimentos da Unidade Móvel de Diagnóstico por Imagem em Campo Grande. A carreta do SUS está equipada para realizar exames de ultrassonografia e tomografia computadorizada, reforçando a rede municipal e acelerando o acesso de pacientes que aguardam pelos procedimentos.

A expectativa é realizar diariamente 60 exames de ultrassonografia e 60 tomografias, ampliando significativamente a capacidade de atendimento da rede pública e para reduzir o tempo de espera dos pacientes.

A Sesau reforça que os atendimentos não são realizados por demanda espontânea. Os pacientes são selecionados diretamente pelo sistema de Regulação, que recebem uma ligação para confirmar o agendamento. Por isso, é fundamental que os usuários mantenham os telefones de contatos atualizados no cadastro junto às unidades de saúde.

Segundo o gerente de Regulação Ambulatorial da Sesau, Daniel Saito, a iniciativa representa um importante reforço. “É uma ampliação importante da oferta. A Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com o Ministério da Saúde, conseguiu trazer essa carreta para Campo Grande justamente para dar mais acesso à população. As pessoas não precisam vir até aqui; é a equipe de Saúde que entra em contato para fazer o agendamento”, destaca.

Daniel alerta, ainda, para as dificuldades encontradas na hora do contato com o paciente. “Muitas ligações acabam sendo identificadas como spam e nem chegam a tocar no telefone do paciente. Quando não conseguimos contato, a vaga precisa ser destinada para outro”, contou

O número oficial utilizado pela Central de Regulação é (67) 3314-4516. A orientação é atender a ligação caso esteja aguardando um exame.

Satisfação

O aposentado Amâncio Cabral foi um dos primeiros a realizar o exame na carreta. Ele conta que foi surpreendido pelo contato da equipe.

“Já tinha até esquecido. E fiquei feliz. Todo ano eu faço. Graças a Deus nunca dá nada, mas tem que fazer, mesmo quando não há sintomas. Toda a equipe me tratou bem. A gente tem que agradecer”, contou.

Nelson Cândido foi um dos pacientes convocados pela Central de Regulação para realizar o exame na Unidade Móvel. Após o atendimento, ele destacou a atenção da equipe e comemorou a oportunidade de realizar o procedimento.

“Ligaram para mim e aí eu já vim providenciar e fazer. Gostei, o pessoal é bem atencioso. Eu tô feliz”, contou.

Para o secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, a chegada da Unidade Móvel integra um conjunto de ações adotadas pela Sesau para ampliar a capacidade de atendimento e reduzir o tempo de espera por procedimentos, exames e cirurgias. Além da parceria com o Ministério da Saúde, a Secretaria também avança com iniciativas como o Vira CG Saúde e os mutirões do programa Agora Tem Especialistas, que reforçam diferentes frentes da rede municipal.

“A Unidade Móvel é mais uma estratégia que se soma ao trabalho que a Sesau já vem desenvolvendo para ampliar o acesso da população e dar mais agilidade aos atendimentos. Temos o Vira CG Saúde, os mutirões do programa Agora Tem Especialistas e outras ações que estão acontecendo simultaneamente para enfrentar as filas e reduzir o tempo de espera por consultas, exames, procedimentos e cirurgias. Nosso objetivo é fortalecer a rede e garantir que o cidadão tenha acesso ao cuidado de forma cada vez mais rápida e resolutiva”, destacou o titular da Sesau.

Atendimento

A previsão inicial para o início dos atendimentos precisou ser ajustada e, diante da demanda identificada, a Sesau já solicitou ao Ministério da Saúde a extensão da permanência da Unidade Móvel no município.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso aos exames especializados, reduzir o tempo de espera e contribuir para a organização da demanda da rede municipal.

Até o dia 21 de agosto, a expectativa da Sesau é realizar o contato com todos os pacientes que aguardam por ultrassonografia e tomografia contempladas pela ação, com orientações e confirmação dos agendamentos.

A continuidade dos atendimentos dependerá da aprovação do pedido pelo Ministério da Saúde. Enquanto isso, a orientação aos usuários é manter os dados de contato atualizados junto às unidades de saúde e atender as ligações da Central de Regulação.