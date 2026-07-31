Última rodada da Série B define acesso à elite de MS

Quatro clubes brigam pela segunda vaga na Série A de 2027

O Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B 2026 chega à rodada final neste domingo (2), com todos os jogos realizados simultaneamente às 15h. O Aquidauanense já confirmou o título e o acesso à Série A de 2027, mas a definição do vice-campeão e do segundo clube promovido ainda está em aberto.

Com 15 pontos na liderança, o Aquidauanense encerra a campanha diante do União ABC, no Estádio Noroeste, em Aquidauana, onde receberá o troféu de campeão da competição estadual. A equipe garantiu a conquista de forma antecipada após a rodada anterior.

A briga pela segunda vaga na elite estadual envolve Misto-MS, Comercial, União ABC e Sete de Dourados, que ainda possuem chances matemáticas de alcançar o acesso. O Misto, vice-líder com 11 pontos, depende apenas de uma vitória para confirmar a promoção e o segundo lugar.

Comercial, União ABC e Sete de Dourados precisam vencer seus jogos e torcer por combinações de resultados para ultrapassar os concorrentes. Após o encerramento da rodada, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul fará a entrega dos troféus e oficializará os dois clubes que disputarão a Série A de 2027.