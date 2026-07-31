Caças da FAB derrubam avião clandestino em MS

Avião faz pouso forçado e tripulação foge em MS

A FAB interceptou nesta sexta-feira (31) uma aeronave suspeita na região de São Gabriel do Oeste, em Mato Grosso do Sul. O avião, sem matrícula identificada, teria vindo do sul da Bolívia e realizava voo clandestino, sem plano registrado e sem comunicação com órgãos de controle.

Dois caças A-29 Super Tucano foram acionados pelo Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE) para cumprir medidas de policiamento do espaço aéreo. Segundo a FAB, a aeronave não seguiu as determinações dos pilotos brasileiros durante a abordagem.

Diante da resistência, foi realizado o Tiro de Detenção (TDE), medida prevista para impedir a continuidade do voo. Após a ação, o avião fez um pouso forçado em uma pista não preparada, localizada a cerca de 200 quilômetros ao norte de Campo Grande.

Um helicóptero da Polícia Militar foi enviado até o ponto da ocorrência, mas a aeronave foi encontrada abandonada. A tripulação conseguiu fugir antes da chegada das equipes de segurança, e o caso segue sob investigação das autoridades competentes.