Caças da FAB derrubam avião clandestino em MS

Aeronave vinda da Bolívia é interceptada pela FAB

Milton
Publicado por Milton
FOTO: FAB

Avião faz pouso forçado e tripulação foge em MS

A FAB interceptou nesta sexta-feira (31) uma aeronave suspeita na região de São Gabriel do Oeste, em Mato Grosso do Sul. O avião, sem matrícula identificada, teria vindo do sul da Bolívia e realizava voo clandestino, sem plano registrado e sem comunicação com órgãos de controle.

Dois caças A-29 Super Tucano foram acionados pelo Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE) para cumprir medidas de policiamento do espaço aéreo. Segundo a FAB, a aeronave não seguiu as determinações dos pilotos brasileiros durante a abordagem.

Diante da resistência, foi realizado o Tiro de Detenção (TDE), medida prevista para impedir a continuidade do voo. Após a ação, o avião fez um pouso forçado em uma pista não preparada, localizada a cerca de 200 quilômetros ao norte de Campo Grande.

Um helicóptero da Polícia Militar foi enviado até o ponto da ocorrência, mas a aeronave foi encontrada abandonada. A tripulação conseguiu fugir antes da chegada das equipes de segurança, e o caso segue sob investigação das autoridades competentes.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Governo Lula considera crise com Milei “muito grave”

Milton - 0
Brasil cobra explicações após declarações de Javier Milei O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia como “muito grave” a crise diplomática provocada...
Leia mais

Santa Casa espera R$ 757 milhões para superar crise

Milton - 0
Direção cobra repasses e reajuste da Tabela SUS A Santa Casa de Campo Grande afirma que precisa receber R$ 757,2 milhões em ações judiciais para...
Leia mais

Moraes cobra explicação sobre vídeo com IA ligado a Bolsonaro

Milton - 0
Vídeo exibido pelo PL será analisado pela Justiça O Ministro do STF Alexandre de Moraes determinou que a defesa de Jair Bolsonaro informe, em até...
Leia mais

Prefeitura de Campo Grande avalia terceirização de exames laboratoriais

Milton - 0
Licitação deve definir empresa responsável por coleta, processamento e integração dos resultados A Prefeitura de Campo Grande estuda terceirizar os serviços de exames laboratoriais da...
Leia mais