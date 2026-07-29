Hashioka reforça parceria entre Mato Grosso do Sul e Paraná em agenda na Agems

Deputado tratou de intercâmbio institucional para apresentação do modelo da agência reguladora sul-mato-grossense ao Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá



O deputado estadual Roberto Hashioka (Republicanos) esteve na sede da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agems), na manhã desta terça-feira, 28, onde se reuniu com o diretor-presidente Carlos Alberto de Assis para fortalecer a cooperação institucional entre Mato Grosso do Sul e o Paraná em prol do desenvolvimento dos dois estados.

Durante o encontro, o parlamentar apresentou uma solicitação encaminhada por representantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá (Codem), que manifestaram interesse em conhecer a experiência da Agems. A agência sul-mato-grossense foi indicada como referência nacional em regulação de serviços públicos e poderá participar de uma apresentação ao colegiado paranaense, compartilhando sua atuação e boas práticas.



Instituído por lei municipal, o Codem reúne representantes do poder público, da iniciativa privada e da sociedade civil para elaborar estratégias de desenvolvimento sustentável e planejamento de longo prazo para Maringá. Entre suas principais iniciativas está o programa Repensando Maringá, voltado à construção coletiva de políticas para o futuro do município.



O convite foi muito bem recebido pelo presidente da Agems, que informou que designará representantes para tratar da colaboração mútua pessoalmente. “A troca de experiências entre instituições fortalece a gestão pública e contribui para a melhoria dos serviços prestados à população”, afirmou Hashioka. O deputado também destacou a atuação conjunta com o Governo do Estado, por meio da Agems, na busca por soluções que impulsionem o crescimento de Mato Grosso do Sul.



A agenda também reforça a integração entre Mato Grosso do Sul e o Paraná, parceria que o parlamentar vem consolidando em diversas frentes. Um dos principais exemplos é a articulação em torno da construção da ponte sobre o Rio Paraná, ligando os dois estados na região do Vale do Ivinhema. A obra, defendida por Hashioka há anos em conjunto com lideranças dos dois estados, avança para se tornar realidade e representa um importante passo para fortalecer a logística, a economia e a integração regional.