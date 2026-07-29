Lula alerta sobre avanço da inteligência artificial nas eleições de 2026

Lula cobra investimento em ciência diante do avanço da IA

O presidente Lula afirmou que a inteligência artificial terá forte presença nas eleições de 2026 e alertou para os desafios provocados pelo avanço das novas tecnologias. A declaração foi feita durante a 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em Niterói (RJ).

Segundo Lula, o país precisa se preparar para as transformações digitais, com investimentos em universidades, centros de pesquisa e formação de profissionais. O presidente destacou que o Brasil não deve apenas acompanhar o desenvolvimento tecnológico de outras nações, mas buscar participação própria na criação de soluções.

Lula também alertou para possíveis usos negativos da inteligência artificial, como a disseminação de informações falsas e manipulações no ambiente político. Ele afirmou que a tecnologia deve ser utilizada para beneficiar a sociedade e fortalecer a democracia.

O TSE já estabelece regras para conteúdos produzidos ou alterados por inteligência artificial durante campanhas, exigindo identificação de materiais sintéticos e proibindo conteúdos falsos capazes de prejudicar o processo eleitoral.