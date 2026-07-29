Fumacê percorre dois bairros nesta quarta 

O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de arboviroses como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado nesta quarta-feira (29) em dois bairros de Campo Grande, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como Fumacê.

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) circularão das 16h às 22h pelas ruas dos bairros Rita Vieira e Universitário.

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do veículo, permitindo que o produto alcance os locais onde há maior probabilidade de presença dos mosquitos.

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, já que as condições climáticas podem prejudicar a aplicação do inseticida.

O produto atua principalmente contra os mosquitos adultos, especialmente as fêmeas, responsáveis pela transmissão das doenças. Ainda assim, outras espécies podem ser atingidas, por isso a aplicação é realizada de forma criteriosa pelas equipes de controle de endemias.

Confira o itinerário: